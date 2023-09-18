У розпорядженні Російської служби Радіо Свобода з’явився супутниковий знімок сервісу Planet.com, зроблений вранці 18 вересня, який вказує на те, що у Білорусі триває демонтаж наметів у таборі ПВК «Вагнер».

УТОЧНЕНО У початковому варіанті повідомлення вказувалося, що демонтовано усі намети. Однак згодом Російська служба Радіо Свобода зробила уточнення, що у південній частині табору частина наметів все ж залишилася, тоді як повністю завершено демонтаж лише у північній частині.

У порівнянні зі знімком, зробленими 9 вересня, видно, що ті ряди наметів в одному із секторів табору, які розміщувалися в селі Цель Могильовської області, станом на сьогодні зникли.

Поки невідомо, куди перемістили цю частину наметів.

Крім того, сьогодні український «Центр національного спротиву» (підрозділ при Командуванні сил спеціальних операцій ЗСУ – ред.) повідомив, що на території Білорусі залишилося менше ніж 100 вагнерівців. За даними центру, 200 осіб із цього числа залишаються інструкторами у спецпідрозділах МВС та Міністерства оборони Білорусі. Решта – це ті, кого не приймають до інших приватних військових компаній, або до підрозділів Міноборони РФ.

Табір російських найманців у Білорусі виник наприкінці червня, після заколоту ПВК «Вагнер» у РФ, у результаті якого частина його представників вирушила до цієї країни – за офіційною версією, щоб навчати білоруських військових. 1 серпня табір почали демонтовувати, а найманцям запропонували або укласти контракт із російською армією, або вирушити до Африки.