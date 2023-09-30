Навіщо Путіну нове угруповання «Вагнер»?

(Рубрика «Точка зору»)

Зустріч президента Росії з одним з колишніх керівників угруповання «Вагнер» Андрієм Трошевим продемонструвала, що насправді у російському керівництві зовсім не збиралися позбуватися так званих приватних військових компаній.

Що могло дійсно дратувати як самого російського президента Володимира Путіна, так і керівників Міністерства оборони Росії, так це надмірна самостійність ватажків угруповання «Вагнер», яке у період війни проти України почало набувати загрозливих масштабів.

В останній період гострої конфронтації Пригожин не боявся критикувати навіть Путіна

Очільник «Вагнера» Євген Пригожин дозволяв собі публічну критику міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу Валерія Герасимова. А в останній період гострої конфронтації між керівниками «Вагнера» та Міністерства оборони Пригожин не боявся критикувати навіть самого Путіна.

А військова компанія «Вагнер» створювалася зовсім не для цього, а насамперед як декорація, яка мала приховати справжню роль російського керівництва та спецслужб у інших країнах. Адже коли виникла ідея «приватної компанії», у Кремлі ще думали про власну репутацію й не хотіли брати на себе відповідальність за злочини в африканських державах чи у Сирії.

Коли почалася війна в Україні, компанія «Вагнер» теж згодилася. Регулярна армія просто не мала можливості так відверто використовувати співвітчизників як «гарматне мя’со».

А Пригожин мав можливість вербувати майбутніх бійців «Вагнера» просто у колоніях і вʼязницях, що абсолютно влаштовувало Путіна й допомагало зменшити градус соціальної напруги навколо війни. Те, що в такій ситуації ватажок найманців вирішить, що здатний конкурувати із керівниками Росії, точно не входило у плани російського президента.

Путін повертається до старої моделі

Тому тепер, коли керівництво групи «Вагнер» загинуло у так званій авіаційній катастрофі, в Путіна виникла можливість повернутися до старої моделі, але із гарантованою підлеглістю Кремлю.

Російському президенту після початку війни проти України вже не потрібно думати про свою репутацію. Але йому потрібно, щоб нові-старі головорізи забезпечували стабільність африканських режимів, готових до співробітництва з Москвою й допомагали сирійському диктатору Башару Асаду.

Тепер діями «добровольців» має керувати досвідчений офіцер ФСБ – «рідного дому» Путіна та його найближчих соратників

Ну й на українському фронті найманці також мають відігравати свою роль «гарматного мʼяса» й найбільш досвідчених і жорстоких учасників бойових дій.

Однак тепер діями «добровольців» має керувати досвідчений офіцер ФСБ. Пригожин явно недооцінив роль цієї структури – «рідного дому» Путіна та його найближчих соратників.

Проте, якими б не були плани російського президента, зі знищенням Пригожина й фактичним розформуванням «першого» «Вагнера» такої мафіозної організації, як раніше, з групи найманців Андрія Трошева вже не вийде.

Зараз колишні «вагнерівці» розбіглися по різних юрисдикціях. Частину записали до альтернативної приватної військової компанії «Редут», серед спонсорів якої журналісти називали олігархів Олега Дерипаску та Геннадія Тимченка. Частина взагалі стала бійцями Росгвардії, а інша частина досі перебуває в військових таборах у Білорусі – можливо, цих людей готують до ймовірної гібридної війни проти країн НАТО. Й під командування «нового Пригожина» їх вже не зібрати, так що Андрію Трошеву доведеться шукати своїх найманців й готувати їх для нових авантюр.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода