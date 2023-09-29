Путін доручив ексголові штабу ПВК «Вагнер» створити «добровольчі підрозділи»

Президент Росії Володимир Путін доручив колишньому начальнику штабу ПВК «Вагнер» Андрію Трошеву створити військові загони добровольців.

«На останній зустрічі ми говорили про те, що ви будете займатися формуванням добровольчих підрозділів, які можуть виконувати різні бойові завдання, перш за все, звичайно, в зоні спеціальної військової операції», – сказав Путін на зустрічі з Трошевим і заступником міністра оборони Росії Юнус-Беком Євкуровим. Стенограму розмови в Кремлі опублікували 29 вересня.

За словами Путіна, Трошев «знає про питання, які потрібно завчасно вирішувати, щоб бойова робота йшла найкращим і найуспішнішим чином», тому що той понад рік воював «у такому підрозділі».

Колишній начальник штабу ПВК «Вагнер» Трошев зараз працює у Міноборони Росії, підтвердив речник президента РФ Дмитро Пєсков. Раніше він був помічником покійного керівника «Вагнера» Євгена Пригожина, який загинув під час катастрофи літака, що летів з Москви в Санкт-Петербург минулого місяця.

Командири ПВК «Вагнер» звинуватили Трошева і ще одного високопоставленого «вагнерівця» у зраді, писав Інститут вивчення війни у серпні 2023 року.