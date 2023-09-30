Президент України Володимир Зеленський повідомив про створення альянсу оборонних індустрій, який «працюватиме для захисту міжнародного права, націй світу від будь–якої агресії».

«Ми розробили відповідну базову декларацію як основу Альянсу, до неї можуть приєднатись виробники зброї та військової техніки в усього світу, які поділяють наш намір дати захист від агресії в ризикованих умовах сучасності», – сказав президент на Форумі оборонних стратегій, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Він уточнив, що декларацію підписало вже 13 компаній, «якій готові разом з Україною будувати новий арсенал для захисту».

Також Зеленський зазначив, що наразі Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно–промислового комплексу. За його словами, це дозволить дати всім можливості реалізувати свій потенціал, кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні або з Україною, яка хоче прийти в Україну».

Раніше до Києва з неоголошеними візитами прибули генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, новий міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс і міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Із візитами вони прибули напередодні першого Форуму оборонних індустрій, на якому українські чиновники мали зустрітися з представниками понад 160 оборонних компаній із 26 країн.

Форум оборонних індустрій раніше анонсували президент України Володимир Зеленський та Міністерство закордонних справ.