«Хороша зустріч» – Зеленський заявив, що з Столтенберґом обговорив можливості Ради Україна-НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенберґом обговорили можливості Ради Україна-НАТО.



«Україна заслуговує стати членом НАТО і стане. Обов’язково. І це не просто наша українська амбіція. Це єдина дієва безпекова перспектива для Європи, яка гарантує реальний тривалий мир. Працюємо над тим, щоб був практичний прогрес у питанні про членство в Альянсі. Обговорили сьогодні й роботу нашого формату Ради Україна – НАТО. Те, що можемо зробити, використовуючи цей формат. Хороша зустріч», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський повідомив про підготовку до того, щоб цей і наступний тижні дали ще результатів для міжнародної роботи, для посилення України. Президент також заявив про кілька відповідних нарад, зокрема важливу нараду із керівниками розвідки.



«Результати будуть», – додав він.

28 вересня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ прибув із неоголошеним раніше візитом до Києва.

Під час спільної пресконференції з Зеленським Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Україна сьогодні є ближчою до НАТО, ніж будь-коли.