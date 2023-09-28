Україна «ближча до НАТО, ніж будь-коли» – Столтенберґ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, який 28 вересня прибув до Києва з неоголошеним візитом, заявив, що Україна сьогодні є ближчою до НАТО, ніж будь-коли. Він сказав про це під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Столтенберґ привітав те, що всі члени Альянсу погодилися з тим, що Україна приєднається до НАТО, і вказав на три історичні рішення, ухвалені на Вільнюському саміті, щоб допомогти втілити це в реальність.

«По-перше, ми скоротили ваш шлях до НАТО з двох кроків до одного, скасувавши вимогу щодо Плану дій щодо членства, – сказав він. – По-друге, ми погодили програму, щоб зробити українські сили повністю оперативно сумісними з вашими майбутніми союзниками. По-третє, ми зміцнили наші політичні зв’язки до безпрецедентного рівня, заснувавши Раду Україна-НАТО – орган, де ми можемо консультуватися та спільно ухвалювати рішення».

Генсекретар наголосив, що «майбутнє України – в НАТО», і зауважив, що Альянс буде з Україною «стільки, скільки потрібно».

«Чим сильнішою стає Україна, тим ближче ми наближаємося до припинення агресії Росії», – сказав Столтенберґ.

Володимир Зеленський, зі свого боку, заявив, що його розмова з генсекретарем – «це вже розмова де-факто союзників, і питання часу, коли Україна де-юре стане членом Альянсу».

«Ми робимо все, щоб наблизити цей час», – сказав голова держави.

За його словами, започаткований на Вільнюському саміті новий формат співпраці – Рада Україна – НАТО має забезпечити рух України до Альянсу і практичну взаємодію.

«Спільно з НАТО працюємо над підготовкою нового документа – адаптованої Річної національної програми, яка визначатиме практичні кроки для досягнення Україною відповідності принципам і стандартам Альянсу», – сказав президент.

Як повідомили у пресслужбі голови держави, Зеленський і Столтенберґ під час переговорів у Києві обговорили саміт Альянсу, який відбудеться наступного року у Вашингтоні, і погодилися, що цей саміт має стати результативним для України й НАТО.

«З цією метою наші команди невідкладно розпочнуть підготовку відповідних спільних дій», – сказав Зеленський.

У пресслужбі НАТО зауважили, що це була п’ята поїздка Столтенберґа в Україну на посаді генерального секретаря НАТО і друга його поїздка після повномасштабного вторгнення Росії.

У липні відбувся дводенний саміт НАТО у Вільнюсі. Генеральний секретар Єнс Столтенберґ 11 липня заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

У комюніке Альянсу за підсумками першого дня саміту йшлося про те, що поступ України на шляху до інтеграції в НАТО «вийшов за рамки потреби» в Плані дій щодо членства. Члени НАТО підтвердили намір прийняти Україну до НАТО, заявлений на саміті 2008 року в Бухаресті. Втім, часові рамки цього кроку й досі не визначені.