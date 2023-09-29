Україна прорвалася під Бахмутом? Що відомо

Російські «воєнкори» ввечері 28 вересня заявили, що українська армія пішла вперед на схід від Кліщіївки і на південний захід від Бахмуту – і на одній із ділянок захисники України навіть перейшли залізницю.
З українського боку наразі жодного підтвердження перетину залізниці не надходило – речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомляв лише про успіхи поблизу сіл Кліщіївка, Одрадівка та Шуми.
Після звільнення Андріївки та Кліщіївки ЗСУ вперлися у залізницю, яку війська РФ використовують як оборонний рубіж. За словами військових експертів, штурмувати залізницю вкрай важко – для цього потрібно піднятися на насип під шквальним вогнем армії Росії.
У разі, якщо Сили оборони подолають цю перешкоду, їм відкривається дорога на трасу 0513 по лінії Опитне-Одрадівка-Миколаївка Друга, за допомогою якої агресор живить своє угруповання у Бахмуті. Далі Сили оборони можуть штурмувати Зайцево – у разі успіху угруповання Росії у Бахмуті буде де-факто оточене.
Головні питання випуску:
Як ЗСУ вдається так швидко розвивати успіх на південь від Бахмуту?
Наскільки сильна оборона військ РФ після залізниці на схід від Кліщіївки?
І чи допоможуть Росії «вагнерівці», які знову з'явилися біля Бахмуту?