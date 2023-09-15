Росія втратила трьох комбатів та піхоту 71 бригади: як ЗСУ брали Андріївку під Бахмутом

Третя окрема штурмова бригада офіційно оголосила про звільнення Андріївки – це південний фланг Бахмута.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

У результаті блискавичної операції російський гарнізон, що перебував в Андріївці, був оточений і відрізаний від основних сил, а потім – знищений. Українські штурмовики кажуть, що у боях ліквідували трьох комбатів армії РФ та всю піхоту 72-ї мотострілецької бригади: «Такої бригади більше не існує на планеті Земля», – каже замкомандира 3-ї штурмової Родіон Кудряшов. ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.

За заявами Генштабу, Сили оборони України під час наступальних дій успішно просуваються й у районі Клищіївки.

А російські пропагандистські медіа оприлюднили кадри роботи на передовій рідкісного самохідного міномета 2С31 «Вена».

Це перша поява цієї артилерійської установки у війні проти України за весь час. Відомо, що російська армія має на своєму озброєнні поодинокі зразки.

Які перспективи відкриває перед ЗСУ визволення Андріївки?

Як втрата гарнізону РФ відіб'ється на її кадрових перестановках у східному регіоні?

Як надходження нового російського озброєння на фронт вплине на контрнаступ України?

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