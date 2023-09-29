Лекорню повідомив про угоди України з французькими оборонними виробниками

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню вранці 29 вересня прокоментував підсумки зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим напередодні.

У своєму повідомленні він подякував Умєрову за «сердечний прийом».

«Вчорашнє укладення приблизно десяти угод між нашими виробниками демонструє міцність і надійність наших зобов’язань. Щодо артилерії, бронетехніки, безпілотників, розмінування. З виробниками, малими та середніми підприємствами або французькими стартапами», – заявив Лекорню.

Умєров напередодні подякував Лекорню за «потужну підтримку».

«Франція вже надала Україні системи протиповітряної оборони, ракети та артилерії. Ми обговорили подальшу співпрацю, потенційний ремонт і виробництво зброї в Україні», – заявив він.

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Міністр оборони Себастьян Лекорню відвідав Україну з неанонсованим візитом 28 вересня.

Український міністр оборони Рустем Умєров заявив, що «вже скоро» Київ об’єднає міжнародних лідерів та українських виробників на Форумі оборонних індустрій. Понад 160 провідних оборонних компаній світу з 26 країн підтвердили свою участь.

Форум оборонних індустрій раніше анонсували президент України Володимир Зеленський та Міністерство закордонних справ.