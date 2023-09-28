Зеленський зустрівся з міністром збройних сил Франції – обговорювали посилення української ППО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню.

За словами українського президента, з міністром докладно обговорили подальші кроки зі зміцнення обороноздатності України.

«Окрему увагу приділили посиленню української ППО. Дякую Франції за підтримку та вже надану військову допомогу. Разом ми здатні зробити ще більше для захисту свободи й життя», – написав він у телеграмі.

Як повідомляє пресслужба міністерства оборони України, під час зустрічі, серед іншого, обговорювалися можливості започаткування спільного виробництва певних видів озброєння.

Також Володимир Зеленський вручив Себастьєну Лекорню орден «За заслуги» ІІ ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Французька сторона наразі про результати цієї зустрічі не повідомляла, проте Себастьєном Лекорню у твіттері написав, що перебуває в Києві, щоб «підтвердити довгострокову підтримку Франції, мобілізуючи нашу оборонну промисловість для амбітного партнерства з українською промисловістю».

Сьогодні стало відомо, що до України прибув новий міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс. Також повідомлялося про візит міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню.

Український міністр оборони Рустем Умєров заявив, що «вже скоро» Київ об’єднає міжнародних лідерів та українських виробників на Форумі оборонних індустрій. Понад 160 провідних оборонних компаній світу з 26 країн підтвердили свою участь.

Форум оборонних індустрій раніше анонсували президент України Володимир Зеленський та Міністерство закордонних справ.