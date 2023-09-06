Франція передала Україні 150 безпілотників – міністр

Україна отримає 150 безпілотників від французької компанії Delair, повідомив 6 вересня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

«Конкретний приклад відданості Франції підтримці України за участю Delair і її генерального директора: понад 150 дронів, обраних Україною, профінансованих Францією і вже доставлених», – написав міністр у твіттері.

3 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої, за його словами, «передав актуальні потреби в обороні й подякував за потужну оборонну підтримку та постійну допомогу в розширенні можливостей наших воїнів».

У серпні стало відомо, що Україні вже передали всі крилаті далекобійні ракети SCALP, які влада Франції обіцяла надати в рамках першої партії допомоги.