Залужний і Умєров зустрілися зі своїми британськими колегами

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про зустріч з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним, який перебуває з візитом в Україні.

«Розповів про наші оборонні та наступальні дії на фронті. Обговорили актуальні потреби українського війська. Особливо наголосив на необхідності посилення нашої протиповітряної оборони», – написав Залужний у фейсбуці.

Крім того, міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся зі своїм британським колегою Ґрантом Шаппсом, який також перебуває з візитом в Україні. Серед обговорюваних тем – протиповітряна оборона.

«Подякував нашим британським друзям за непохитну підтримку України. Проінформував про поточну ситуацію на фронті та термінові потреби. Зосереджуємося на протиповітряній обороні, артилерії, системах боротьби з безпілотниками», – написав Умєров в фейсбуці.

Український міністр оборони також заявив, що «вже скоро» Київ об’єднає міжнародних лідерів та українських виробників на Форумі оборонних індустрій. Понад 160 провідних оборонних компаній світу з 26 країн підтвердили свою участь.

Форум оборонних індустрій раніше анонсували президент України Володимир Зеленський та Міністерство закордонних справ.

Сьогодні стало відомо, що до України прибув новий міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс. Також повідомляється провізит міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню.