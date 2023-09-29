ДБР назвало підозрюваних у підривах боєприпасів у Сватовому та Чехії

Державне бюро розслідувань завершило розслідування диверсії на складі боєприпасів у Сватовому в 2015 році – про це заявила на брифінгу 29 вересня речниця відомства Тетяна Сапьян.

За її словами, працівники ДБР у взаємодії зі Службою безпеки та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозри:

колишньому (до 2016 року) начальнику Головного управління генерального штабу Збройних сил РФ Ігорю Сєргуну

ексохоронцю Путіна Олексію Дюміну, який з 2013 по 2015 роки був начальником Сил спеціальних операцій російського ГРУ

командувачу Сил спеціальних операцій Збройних сил Росіх генерал-майору Валерію Флюстикову

командиру «161 Центру підготовки спеціалістів особливого призначення» головного управління генерального штабу збройних сил РФ генерал-майору Андрію Авер’янову

«Також підозри отримали ще понад 25 безпосередніх організаторів та виконавців диверсії з числа російських спецслужб. Серед них є й всесвітньо відомі любителі «Солберських шпилів» Анатолій Чепига та Олександр Мишкін. Підозру повідомили й спільникам російських диверсантів – зрадникам з України. Один з них безпосередньо керував БПЛА, яке скинуло вибухівку на Сватово», – заявила Сапьян.

За її словами, йдеться про громадянина України з позивним «Старт», який у 2014 році приєднався до збройного формування «ЛНР», після чого почав працювати на російські спецслужби.

Крім того, ДБР також планує повідомити про підозри ще понад 50 діючим військовослужбовцям Генштабу РФ, які вчиняли диверсії на території України та Євросоюзу і, можливо, роблять це й наразі.

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«Ми обов’язково надамо правоохоронним органам країн ЄС та партнерам інформацію про всіх встановлених військовослужбовців ГРУ РФ задля перевірки, чи не перебувають вони на території цих країн з метою планування чергових диверсій», – сказала речниця.

Зокрема, спільно з чеськими правоохоронцями ДБР встановило роль також у підриві військових складів у Чехії 2014 року співробітників ГРУ, відомих як Олександр Мишкін та Анатолій Чепіга, відомих спробою отруїти Скрипалів у Великій Британії.

«Зараз відпрацьовується версія щодо причетності цієї групи ГРУ до вибухів на інших військових складах в Україні та за кордоном. Сьогодні вже можна стверджувати з високою долею вірогідності, що до більшості вибухів на українських та іноземних складах стояли саме ці підрозділи ГРУ та виконавці», – додала речниця Бюро.

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Пожежа і вибухи боєприпасів на складах у Сватові розпочалася увечері 29 жовтня 2015 року. На складах зберігалося близько 3,5 тисяч тонн боєприпасів. Уранці в Міноборони повідомили, що вибухи припинилися. Тодішній міністр оборони Степан Полторак назвав «диверсійні дії противника» причиною пожежі на військовому складі в місті Сватові.

Унаслідок вибухів, за даними міліції Луганської області, загинули дві людини, п’ятеро були поранені. 35 багатоповерхівок були пошкоджені, повідомили в штабі АТО.