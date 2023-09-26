Військкому на Полтавщині загрожує до 12 років тюрми за побиття військового – ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про завершення досудового розслідування щодо колишнього начальника Диканського відділу Територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині за підозрою в побитті військового. Про це відомство заявило 26 вересня.

Обвинувальний акт передали до суду.

За даними слідства, підозрюваний побив свого підлеглого старшого лейтенанта, тому що йому «не подобалося», як той виконує свої обов’язки, а також говорить про конфлікти в колективі.

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Наприкінці березня, стверджують у ДБР, посадовець разом із головним сержантом та солдатом, які були підлеглими потерпілого, поїхав до його будинку і викликав його телефоном на розмову.

«Після нетривалої суперечки на словах в хід пішли кулаки. Воєнком почав бити старшого лейтенанта, згодом до нього приєдналися двоє інших військових. Більшість ударів прийшла в тулуб та голову. Побиття продовжувалося навіть тоді, коли потерпілий лежав на землі. Чоловік на деякий час втратив свідомість, а коли кривдники поїхали, ледве зміг зайти до своєї квартири. Швидку для військового викликали сусіди, коли побачили його в безпорадному стані», – йдеться в повідомленні.

У військового діагностували забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та рвану рану вуха.

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Після інциденту керівника Диканського відділу ТЦК перевели до Машівського територіального центру комплектування. Йому повідомили про підозру в застосуванні військовим посадовцем насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану. Як додає Бюро, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Двох інших учасників побиття обвинувачують у заподіянні тілесних ушкоджень та вчинення інших насильницьких дій щодо начальника. Їм загрожує до 10 років тюрми.