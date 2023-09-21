ОГП: двох посадовців компанії в Сумах підозрюють у постачанні обладнання до Росії

Двом посадовцям українського підприємства повідомили про підозру в колабораційній діяльності, передає Офіс генерального прокурора 21 вересня.

«За даними слідства, одне з найбільших підприємств в Європі, що працює у місті Суми, входить до складу російської групи компаній ГМС Груп, бенефіціарними власниками якої є громадяни РФ», – йдеться в повідомленні.

Йдеться про холдинг, до якого входять підприємства в Росії, Казахстані та Німеччині.

«Вони залучені до будівництва та ремонту атомних електростанцій на території Росії, Індії та Бангладешу, які спроектовані та обслуговуються підприємствами, що входять до структури Росатому», – повідомляє Офіс.

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За повідомленням, українська компанія постачала продукцію Росії до початку повномасштабного вторгнення, а також виступала посередником для постачання української компанії для будівництва атомних станцій в Індії та Бангладеші.

«Після 24 лютого 2022 року підприємства холдингу не змогли виконувати контракти із російськими підприємствами та розробили схему для обходу санкцій. Зокрема, між українським, російським та німецьким товариством ГМС Груп було здійснено заміну замовника», – зазначає Офіс.

Відтак німецька компанія виплачувала аванси російській, а в подальшому поставляла українську продукцію до погодженого холдингом індійського товариства. Це товариство, в свою чергу, забезпечувало її надходження «Росатому» для будівництва атомних станцій на території Росії.

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Правоохоронці встановили двох службовців, які брали участь у переговорах з представниками Росії. Проведені обшуки, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Пресслужба Офісу генпрокурора не називає сумське підприємство. Але обставини вказують на завод «Насосенергомаш», розташований у Сумах, переважною часткою якого, за даними Opendatabot, володіє кіпрська H.M.S. CAPITAL LIMITED.