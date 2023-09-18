У Фонді держмайна повідомили про запуск реєстру санкційних активів

Фонд державного майна України повідомив про запуск сайту з переліком санкційних активів.

«У реєстрі вже розміщені 136 санкційних активів, серед них майно Михайла Шелкова, Володимира Євтушенкова, Аркадія Ротенберга, Володимира Сальдо, Сергія Цекова, президента-втікача Віктора Януковича та ін. Надалі арештоване майно буде виставлено на приватизацію або оренду через систему Prozorro. Продажі, де кожен охочий у режимі реального часу зможе стежити за перебігом аукціону», – йдеться в повідомленні пресслужби ФДМ.

Як повідомив перший заступник голови Фонду держмайна Денис Шугалій, мета реєстру – інформування громадськості та іноземних партнерів про ситуацію з конфіскованими активами.

У ФДМ заявили, що найближчим часом очікують на передачу ще близько 500 об’єктів «російських олігархів і українських колаборантів».

Після повномасштабного російського вторгнення Україна почала впроваджувати законодавство про націоналізацію російських об’єктів на своїй території та примусове вилучення російських активів з метою скерування коштів на користь держави та для відновлення країни, яка потерпає від нищення військами РФ.