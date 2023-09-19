ДБР розслідує відео зі «знущаннями» у військкоматі на Львівщині

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом знущань у приміщенні військкомату в місті Самбір – про це відомство заявило 19 вересня.

«Відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю, з’явилося на одному з телеграм-каналів. Попередньо, подія сталась сьогодні, 19 вересня, у приміщенні Самбірського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження про порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї. ДБР додає, що співробітники Бюро встановлюють обставини на місці події.

Читайте також: Конфлікти з ТЦК на вулицях: що відбувається з повістками, хто порушник і як бути

У соцмережах з’явилося відео, на якому люди у військовій формі погрожують чоловіку в цивільному. Його прокометував раніше Львівський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

На відео «видно частину події», заявили в ТЦК, відтак з’ясовується, що передувало діям військових. Центр додав, що призначена службова перевірка, а військовослужбовці відсторонені від свої обов’язків до з’ясування всіх обставин.

У серпні минулого тижня президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про звільнення всіх обласних військкомів та призначення на ці посади офіцерів, які беруть участь у бойових діях.

Цьому передувала «всеохопна перевірка» територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військкоматів). Президент на початку серпня повідомив, що перевірка військкомів виявила багато зловживань, «відверто огидних».