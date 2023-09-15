Фігурантку справи про смертельну стрілянину в Дніпрі з участю поліцейського взяли під домашній арешт

Бабушкінський районний суд Дніпра обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 7:00 терміном на два місяці для фігурантки справи про смертельну стрілянину в місті з поліцейським 29 серпня.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, підозрювана натомість просила особисте зобов’язання для себе.

Вона себе винною не вважає. Каже, що патрульні не показали їй посвідчення і вона думала, що це можуть бути не правоохоронці. У залі суду жінка була без адвоката. Днями жінці повідомили про підозру.

29 серпня у Дніпрі поліцейський смертельно поранив чоловіка, який, за даними правоохоронців, чинив опір після того, як патрульні зупинили автомобіль Jaguar, в якому він їхав із жінкою та своїми двома дітьми.

Поліція та ДБР почали розслідування і відкрили провадження за статтями про вбивство та перевищення службових повноважень.

31 серпня суд відправив поліцейського під цілодобовий домашній арешт. А 12 вересня супутниці загиблого оголосили підозру за статтею про «опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу».