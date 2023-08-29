ДБР розслідує вбивство патрульним людини в Дніпрі

Правоохоронець застосував табельну зброю, внаслідок чого загинула людина – про це повідомляють Національна поліція та Державне бюро розслідувань 29 серпня.

«Працівники ДБР, за сприяння Нацполіції, оперативно розпочали розслідування інциденту, що стався у Дніпрі за участю працівника правоохоронного органу», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, у середмісті Дніпра поліція намагалася зупинити елітне авто, водій якого «ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху».

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«Після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння. Під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили провадження за статтями про вбивство та перевищення службових повноважень.

Питання про затримання патрульного та повідомлення йому про підозру наразі вирішуються.

Нацполіція заявила про службове розслідування про застосування поліцейським табельної зброї. На цей час патрульних відсторонили від виконання обов’язків.