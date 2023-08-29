Авіакатастрофа на Житомирщині: ДБР почало розшифровку «чорних скриньок»

Розпочалася розшифровка «чорних скриньок» у розслідуванні авіакатастрофи на Житомирщині, розповіла радниця з комунікації Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап’ян.



«Почалася розшифровка «чорних скриньок». Особлива увага буде приділена роботі частини механізмів літаків, тобто технічним характеристикам. Розпочалося вісім експертиз, які також мають довести, що або літаки були несправними, або це була помилка пілотів, або було порушення організації польотів. Очікуємо ще початку судово-медичних експертиз», – заявила вона в ефірі національного телемарафону.

На Житомирщині 25 серпня зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. За даними Державного бюро розслідувань (ДБР), під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіштовхнулися два літаки L-39. Загинули три українських пілоти.

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Слідство вивчає три можливі версії авіакатастрофи – технічна несправність літаків, помилка пілотів і порушення при організації здійснення польотів.

За інформацією Радіо Свобода, два літаки впали в городи приватних будинків, приблизна відстань між ними – 300 метрів. Ніхто з місцевих не постраждав, пошкоджених будинків і людей також не було.