Загиблих на Житомирщині пілотів підвищили у званнях посмертно

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про рішення підвищити у військових званнях і представити до державних нагород трьох українських пілотів, які загинули минулого тижня на Житомирщині.

«Відповідно до наказу командувача Повітряних сил ЗС України № 661 від 28 серпня 2023 року майорам В’ячесляву Мінці та Сергію Проказіну присвоєно військове звання «підполковник» (посмертно), капітану Андрію Пільщикову присвоєно військове звання «майор» (посмертно). Військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня 2023 року, представлено до державних нагород. Вічного польоту, побратими», – йдеться в повідомленні.

25 серпня на Житомирщині зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39, в результаті чого загинули троє пілотів, які виконували бойове завдання. За даними ДБР, слідство серед можливих версій розглядає технічну несправність літаків, помилку пілотів і порушення при організації здійснення польотів.