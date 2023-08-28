Авіакатастрофа на Житомирщині: слідство розглядає три версії трагедії

Слідство вивчає три можливі версії авіакатастрофи на Житомирщині, внаслідок якої загинув льотчик Андрій Пільщиков із позивним «Джус», розповіла радниця з комунікації Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап’ян в ефірі телемарафону.

За її словами, ДБР розслідуватиме всі деталі деталі авіакатастрофи та обіцяє провести ретельну перевірку для того, аби встановити всі причини трагедії.

Радниця з комунікації відомства також уточнила, що до розслідування залучать фахівців з Генерального штабу ЗСУ і командування Повітряних сил.

«Щодо можливих версій. Ви зазначали, що передня кваліфікація – це порушення правил польотів або підготовка до них. І за це дійсно є в Кримінальному кодексі покарання. Але також наразі слідством будуть розглядатися версії такі як: технічна несправність літаків, помилка пілотів, і третя версія – порушення при організації здійснення польотів», – сказала вона.

Сап’ян додала, що для того, аби довести одну з версій, потрібно провести чимало експертиз, які не робляться за один день. Сюди входять і судово-медичні експертизи, і експертизи з дешифрації чорних скриньок. Загалом йдеться про комплексну судову авіаційно-технічну експертизу, уточнили в ДБР

«Розраховуємо на те, що саме ці експертизи дадуть розуміння слідству як це відбулося. Але ми розуміємо, що від 25 числа до сьогоднішнього дня пройшло трішки часу. І зараз, за попередньо встановленими обставинами, катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру розвороту. Це важливо. Ми отримали від слідчих свіжу інформацію, яка доповнює наш інформаційний простір», – сказала вона.

На Житомирщині зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

За інформацією Радіо Свобода, два літаки впали в городи приватних будинків, приблизна відстань між ними – 300 метрів. Ніхто з місцевих не постраждав, пошкоджених будинків і людей також не було. Останні уламки літаків військові забрали з місця катастрофи приблизно о 15:30.

За даними Державного бюро розслідувань (ДБР), авіакатастрофа сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіштовхнулися два літаки L-39. Загинули три українських пілоти.