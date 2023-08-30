Стрілянина в Дніпрі. «Схеми» отримали розширене відео з нагрудних камер поліцейських

«Схеми» (Радіо Свобода) публікують розширене відео з двох нагрудних камер патрульних Дніпра, на якому зафіксований інцидент з моменту зупинки автомобіля, з подальшим розвитком конфлікту та застосуванням поліцейським зброї. Це відео загальним хронометражем вісім з половиною хвилин.

Раніше Патрульна поліція офіційно оприлюднила коротше відео – тривалістю три хвилини. Оскільки камер було декілька, відео, отримане «Схемами» від джерел у правоохоронних органах, доповнює загальну картину інциденту.

На частині відео з боді-камери поліцейської зафіксований момент, коли патрульні спілкуються з жінкою, яка сидить за кермом автомобіля. Правоохоронці пояснюють, що машину зупинили через порушення правил дорожнього руху, просять показати документи і «не сперечатися із рішенням поліції». З машини до патрульних виходить чоловік, який спілкується в агресивній формі.

«Грамоту тобі свою покажу, на*уй, як я їздив волонтьорив», - каже чоловік до них.

«Не займай мене… якого *уя ти мене остановила?». Патрульна відповідає, що спілкується не з ним, а з жінкою, яка була на момент зупинки за кермом. Чоловік реагує: «А чого ти хочеш від мене? Секса? Я тобі не дам, у мене жінка, на*уй, і двоє дітей, *лядь» .

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Патрульні вимагають, щоб чоловік відійшов «на 20 метрів». На що він каже: «Я зараз визову адвоката, тобі буде *изда».

Через декілька хвилин суперечки чоловік каже жінці: «включай заднюю скорость, поїхали», попри вимогу поліцейських залишатись на місці. В цей момент, згідно з відео з боді-камери, працівниця патрульної поліції намагається відкрити водійські двері та наказує не продовжувати рух.

Продовження відео, яке надали «Схемам» – фільмувала нагрудна камера патрульного поліцейського. На відео правоохоронці витягують жінку з-за керма. Вона кричить, що їй «боляче» і вона «вагітна», у відповідь поліцейські, витягаючи її за руки та ноги, декілька разів наказують: «Вийди з машини, останнє попередження», та кажуть: «Ви затримані». Жінку кладуть на землю.

Згодом, як можна побачити на відео, з машини виходить чоловік, поліцейський кричить йому: «Не підходь». Далі, судячи з відео, зав’язується бійка, поліцейський падає, після цього лунають звуки трьох пострілів.

Раніше Патрульна поліція також опублікувала відео з нагрудних камер поліцейських, але воно коротше, тривалістю 3 хвилини.

29 серпня у Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка, який, за даними правоохоронців, чинив опір після того, як патрульні зупинили його автомобіль, в якому за кермом була жінка, а також двоє дітей на задньому сидінні.

Поліція та ДБР почали розслідування і відкрили провадження за статтями про вбивство та перевищення службових повноважень.

Поліція також оприлюднила відео, зокрема, з вуличних камер спостереження. На запису видно, що водій авто, яке зупинили патрульні, порушив правила – «з крайньої правої смуги здійснив рух ліворуч», чим «підрізав» автомобілі інших учасників руху. За кермом на відео – чоловік.

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Вбитого звали Джумбері Сілогава, йому було 38 років, він прописаний в Дніпропетровській області. Чоловік мав бізнес у сфері надання ритуальних послуг.

Автомобіль Jaguar, який зупинили патрульні, належить Наталії Сілогаві. Це – колишня дружина Джумбері. В момент інциденту в машині перебувала інша жінка, а не Наталія Сілогава.

За даними джерел «Схем» у правоохоронних органах, Джумбері Сілогава неодноразово порушував правила дорожнього руху. За період з 2018 по 2022 роки складено 12 протоколів через різні порушення ним ПДР, зокрема, перевищення швидкості, керування без посвідчення водія та рух під заборонені знаки.

Дружина вбитого Сілогави, на яку оформлено авто та чиї діти були в машині, відмовилась коментувати дії поліції у коментарі Радіо Свобода.