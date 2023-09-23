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На Прикарпатті поліцейський насмерть збив підлітка

За даними поліцейських, аварія трапилася в п’ятницю, 22 вересня, близько 22:20 в селі Ценява Коломийського району

На Прикарпатті 22 вересня поліціянт насмерть збив підлітка, йдеться в заяві правоохоронців Івано-Франківської області.

За даними поліцейських, аварія трапилася в п’ятницю, 22 вересня, близько 22:20 в селі Ценява Коломийського району.

За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW, перебуваючи поза службою, на неосвітленій ділянці збив підлітка. Від отриманих травм 16-річний хлопець загинув.

На місце виїхали правоохоронці та співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР). Водія перевірили на стан сп’яніння: він був тверезий, алкоголю в його крові не виявили.

За даним фактом слідчим підрозділом ДБР розпочато кримінальне провадження. Окрім того, поліція Прикарпаття проводить службове розслідування, результати якого будуть скеровані до ДБР.

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