На Полтавщині у ДТП загинула людина, ще троє зазнали травм – поліція

На Полтавщині в ДТП загинула одна людина, ще троє зазнали травм, зокрема й дитина, повідомляє обласна поліція.

Аварія сталася на автодорозі Красноград-Полтава неподалік села Олексіївка Коломацької територіальної громади.

За попередньою версією слідства, автомобіль Volkswagen Golf під керуванням 27-річного жителя Полтавського району зіткнувся з машиною Škoda Octavia, за кермом якої був 38-річний житель Харківщини.

«Унаслідок ДТП водій Volkswagen загинув на місці. Водій Škoda та двоє пасажирів – 18-річний хлопець та 13-річна дівчина – отримали тілесні ушкодження. Медики доправили їх до лікарні», – констатували правоохоронці.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.