На Вінниччині через ДТП загинули 12 людей, зокрема 6 дітей – поліція

На Вінниччині у селі Бродецьке Хмільницького району через зіткнення автомобіля ВАЗ із вантажівкою загинули 12 людей, зокрема шестеро дітей, поліція з’ясовує обставини ДТП, повідомляє головне управління Нацполіції Вінницької області.



Дорожньо-транспортна пригода сталась 22 серпня о 19:28.

За попередніми даними слідства, в результаті зіткнення загинули водій легковика та 11 його пасажирів, серед яких було 6 дітей віком від 2 до 12 років.

42-річний водій вантажівки затриманий та доставлений до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі призначили низку експертиз для встановлення причин та обставин аварії.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди зі тяжкими наслідками розслідується кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.