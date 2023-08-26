В Італії автобус з українцями потрапив у ДТП: у МЗС розповіли про постраждалих

Ввечері 25 серпня неподалік від міста Латізана на трасі A4 на півночі Італії сталася ДТП. Автобус з українськими туристами зіштовхнувся з польською фурою.

ЗМІ з посиланням на місцеву владу повідомили, що внаслідок аварії постраждали 15 людей, з них семеро дітей.

Речник Міністерства законних справ Олег Ніколенко в коментарі «РБК-Україна» розповів, що Генеральне консульство в Мілані надає допомогу українцям, які постраждали внаслідок ДТП на півночі Італії.

«Четверо громадян були госпіталізовані у важкому стані до медичних закладів міст Удіне і Трієст. Решті пасажирів було надано необхідну медичну допомогу на місці та тимчасово розміщено в спеціальних центрах рятувальних служб поблизу міста Удіне», – пояснив речник.

Як зазначив Ніколенко, транспорт для повернення українців має найближчим часом надати перевізник.

Речник МВС уточнив, що українські консули взаємодіють із італійськими правоохоронцями для з’ясування усіх обставин ДТП, а також тримають на контролі лікування постраждалих українців.