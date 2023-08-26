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В Італії автобус з українцями потрапив у ДТП: у МЗС розповіли про постраждалих

Ввечері 25 серпня неподалік від міста Латізана на трасі A4 на півночі Італії сталася ДТП

Ввечері 25 серпня неподалік від міста Латізана на трасі A4 на півночі Італії сталася ДТП. Автобус з українськими туристами зіштовхнувся з польською фурою.

ЗМІ з посиланням на місцеву владу повідомили, що внаслідок аварії постраждали 15 людей, з них семеро дітей.

Речник Міністерства законних справ Олег Ніколенко в коментарі «РБК-Україна» розповів, що Генеральне консульство в Мілані надає допомогу українцям, які постраждали внаслідок ДТП на півночі Італії.

«Четверо громадян були госпіталізовані у важкому стані до медичних закладів міст Удіне і Трієст. Решті пасажирів було надано необхідну медичну допомогу на місці та тимчасово розміщено в спеціальних центрах рятувальних служб поблизу міста Удіне», – пояснив речник.

Як зазначив Ніколенко, транспорт для повернення українців має найближчим часом надати перевізник.

Речник МВС уточнив, що українські консули взаємодіють із італійськими правоохоронцями для з’ясування усіх обставин ДТП, а також тримають на контролі лікування постраждалих українців.

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