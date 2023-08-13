На Черкащині сталась ДТП за участю трьох автівок, загинули люди – ДСНС

На Черкащині трапилась аварія за участю трьох автівок, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, 13 серпня на автодорозі «Золотоноша - Черкаси - Сміла – Умань» біля села Деньги, сталося ДТП за участю 3-х легкових автомобілів.

«Черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснено деблокування тіл 2 загиблих та однієї травмованої людини, яка померла у швидкій», – повідомили в службі.

Наразі рух по автодорозі ускладнений, регулюється працівниками поліції.