На Полтавщині автівка зіткнулася з маршруткою, загинули люди

На Полтавщині сталось зіткнення автобуса з автомобілем Volkswagen Tiguan, повідомляє Головне управління Національної поліції в Полтавській області.

Унаслідок дорожньої пригоди загинуло дві людини, десятеро – отримали тілесні ушкодження.

Зазначається, що ДТП сталася близько 15-ї години на автодорозі між селами Проні та Стасі Полтавського району.

«За попередньою версією слідства, відбулося зіткнення автобуса РУТА з автомобілем Volkswagen Tiguan. Унаслідок ДТП на місці події загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка маршрутного автобуса», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що на даний час відомо, що тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали пасажирка легковика та 10 пасажирів автобуса, серед яких одна малолітня дитина. Постраждалих доправили до лікарні.

Встановлено, що на момент зіткнення в автобусі перебували 17 пасажирів та водій.

За даним фактом слідчим підрозділом Головуправління поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини події.