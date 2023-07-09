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У Польщі мікроавтобус із українцями в’їхав у вантажівку, загинула жінка

Унаслідок ДТП загинула 33-річна жінка, ще вісьмох громадян України, які їхали автобусом, доправили до лікарні

У Польщі автобус із групою громадян із України врізався у вантажівку, повідомляє телеканал TVP3.

Аварія сталася у ніч проти 9 липня біля міста Хелма, у місті Титусін.

«За попередніми даними, український автобус, який прямував у бік кордону, здійснив наїзд на припарковану на узбіччі вантажівку», – повідомили у Воєводському штабі в Любліні.

Унаслідок ДТП загинула 33-річна жінка, ще вісьмох громадян України, які їхали автобусом, госпіталізували. Після огляду з’ясувалося, що двоє людей мають тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановили, що 44-річний українець, який керував автобусом, був тверезий. Поліція під наглядом прокурора з’ясовує подробиці події.

За даними ЗМІ, кілька годин після аварії дорога була непроїзною, але згодом рух відновили.

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