Троє випускниць загинули в машині, якою керував пʼяний поліцейський – прокуратура

На трасі Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя 25 червня сталася ДТП з трьома загиблими та двома травмованими неповнолітніми. Поліцейські затримали свого колегу, сержанта поліції з Кропивницького, який перебував за кермом у стані спʼяніння, повідомила прокуратура Кіровоградської області.

За даними слідства, водій автомобіля Mercedes-Benz неподалік селища міського типу Новгородка, перевищив швидкість, не впорався з керуванням та допустив зʼїзд авто в кювет з подальшим перекиданням.

У салоні машини було пʼятеро пасажирів, випускників однієї з місцевих шкіл. Троє шістнадцятирічних дівчат (усі 2006 року народження) загинули на місці. Ще двоє пасажирів, хлопець 2005 року народження і дівчина 2007 року народження, зазнали тілесних ушкоджень.

Правоохоронця затримали в порядку ст. 208 КПК України, її санкція передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.