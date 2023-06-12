На блокпості під Києвом сталася ДТП: загинув військовослужбовець

На виїзді з Києва біля блокпосту на трасі в напрямку Броварів трапилась аварія, в якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади (ТРО), повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

«За кермом авто була працівниця правоохоронного органу. За попередніми даними, вона була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 км/год», – йдеться в повідомленні.

Слідчі провели огляд місця події, опитали свідків та учасників та встановили, що військовий перебігав проїзну частину у невстановленому для цього місці, зазначають у ДБР.

«Кримінальне провадження відкрите за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом (ч. 2 ст. 286 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура», – кажуть в ДБР.

Державне бюро розслідувань повідомило, що в ніч проти 26 травня в Києві голова одного з райсудів області збив військового Нацгвардії, який загинув на місці. Суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого. 27 травня відправив його під варту.

Унаслідок ДТП загинув 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в Національній гвардії.