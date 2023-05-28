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На Київщині мотоцикліст влетів у групу пішоходів – поліція

«18-річний кермувальник Yamaha проігнорував червоне світло, врізався у легковик, а потім у групу пішоходів. Госпіталізовано водія та пасажира мотоцикла, а також трьох громадян, які рухалися узбіччям», – Андрій Нєбитов

В Обухові на Київщині мотоцикліст на швидкості влетів у натовп людей, йдеться в повідомленні начальника Головного управління Нацполіції області Андрія Нєбитова.

«18-річний кермувальник Yamaha проігнорував червоне світло, врізався у легковик, а потім у групу пішоходів. Госпіталізовано водія та пасажира мотоцикла, а також трьох громадян, які рухалися узбіччям», – пише Нєбитов.

Згідно з попередніми даними, всі потерпілі отримали численні травми важкого та середнього ступеня, кажуть у поліції Київщини.

17 травня у поліції повідомили про те, що дванадцятеро людей постраждали внаслідок автомобільної аварії у Дрогобичі Львівської області.

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