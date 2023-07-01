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На заході Кенії в ДТП загинули щонайменше 49 людей

У Червоному Хресті Кенії повідомили, що вантажівка протаранила щонайменше шість автомобілів і наїхала на пішоходів

На заході Кенії 49 людей загинули у ДТП, що сталася пізно ввечері 30 червня.

Як повідомила влада країни, рятувальники продовжують розбирати уламки, де, як побоюються, ще можуть бути люди.

Поліція повідомила, що одна з найбільш смертоносних аварій у Кенії за кілька років сталася, коли вантажівка вийшла з-під контролю і врізалася в кілька інших транспортних засобів і людей на жвавій розв’язці.

У Червоному Хресті Кенії повідомили, що вантажівка протаранила щонайменше шість автомобілів і наїхала на пішоходів. Десятки постраждалих доправили до місцевих лікарень, повідомляє Червоний Хрест.

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