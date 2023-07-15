На Одещині в ДТП загинуло четверо людей, серед них дитина – поліція

На трасі Одеса-Рені 15 липня сталась смертельна аварія за участі ванатжівки та позашляховика, повідомляє пресслужба місцевої поліції.

Правоохоронці кажуть, що в ДТП загинуло четверо людей, зокрема дитина, ще одна людина отримала травми.

«Унаслідок ДТП водій позашляховика та троє його пасажирів, серед яких – одна дитина, загинули. Водій вантажівки отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чоловік залишився на місці події, його перевірили на стан сп’яніння, він – тверезий», – йдеться в повідомленні.

Попередньо поліцейські встановили, що зіткнення позашляховика з вантажним автомобілем сталося, коли в останнього лопнуло колесо і він виїхав на смугу зустрічного руху.