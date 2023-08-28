Вісім людей госпіталізовані в Румунії після ДТП з українським автобусом

Восьмеро дорослих пасажирів доправлені до лікарні в румунському місті Неводар, де ввечері 28 серпня в ДТП потрапив український автобус, повідомляє видання Digi24 із посиланням на румунську Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій та власні джерела.

За цим повідомленням, усі госпіталізовані перебувають при тямі, у них травми голови, верхніх та нижніх кінцівок. Ще шестеро осіб отримали медичний огляд на місці події, від транспортування до лікарні відмовилися.

В автобусі перебувало близько 40 пасажирів з України. Транспортний засіб зачепив обмежувач висоти.