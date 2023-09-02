У Туреччині вантажівка врізалася в автобус із людьми: шестеро загиблих, понад 40 поранених

У суботу, 2 вересня, на південному заході Туреччини вантажівка виїхала на зустрічну смугу і врізалася в автобус, повідомляє TRT Haber.

«Вантажівка з піском, перетнувши загородження посередині дороги, врізалася в автобус на зустрічній смузі, оскільки водій втратив контроль над транспортним засобом», – йдеться у повідомленні.

ЗМІ повідомляють, що внаслідок аварія п’ятеро людей з автобуса, який перевернувся, загинули на місці події, ще одна людина померла в лікарні.

Водії, які постраждали в аварії, і 40 пасажирів автобуса були доставлені до найближчих лікарень.

Зазначається, що автобус перевозив людей, які їхали на весілля з Ізміра до Кайсері. Триває розслідування інциденту.