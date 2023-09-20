На Львівщині двом співробітникам районного військкомату повідомлено про підозру

В Офісі генпрокурора повідомили, що підозру отримали заступник начальника першого відділу Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і старший солдат «за фактом незаконного позбавлення волі людини та катування».

«За даними слідства, підозрювані тривалий час незаконно утримували у напівпідвальному приміщенні, морили голодом, били та вчиняли інші протиправні дії стосовно військовозобов’язаного. Таким чином вони намагалися змусити його «добровільно» пройти військово-лікарську комісію з подальшим призовом на військову службу під час мобілізації. Підозрювані завдали постраждалому тілесні ушкодження, а також погрожували зброєю», – йдеться в повідомленні.

У Державному бюро розслідувань кажуть, що цивільного утримували у приміщенні військкомату з 12 вересня.

Наразі двоє співробітників районного військкомату затримані, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

19 вересня стало відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом знущань у приміщенні військкомату у Самборі Львівської області. Перед тим у соцмережах з’явилося відео, на якому люди у військовій формі погрожують чоловіку в цивільному і застосовують до нього силу.

Раніше президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про звільнення всіх обласних військкомів. Цьому передувала «всеохопна перевірка», яка виявила багато зловживань.