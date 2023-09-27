АРМА передало мережу АЗС Glusco в управління «Укрнафті»

Національне агентство з менеджменту активів знайшло нового управителя для мережі автозаправок Glusco, передавши його публічній компанії «Укрнафта» – про це компанія заявила 27 вересня.

«ПАТ «Укрнафта» та Агентство з розшуку та менеджменту активів підписали договір про управління мережею АЗК Glusco», – йдеться в повідомленні.

За умовами договору:

85% чистого прибутку отримує держава

15% отримує «Укрнафта» за управління

гарантійний щомісячний платіж до бюджету становить 5 мільйонів гривень

«Після укладання договору має розпочатися процес фактичної передачі активів Glusco в управління. Це займе певний час. Команда «Укрнафти» прикладе максимум зусиль для ефективної роботи мережі АЗК з моменту підписання актів прийому передачі», – цитує пресслужба директора «Укрнафти» Сергія Корецького.

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Рішення про передачу активів Glusco «Укрнафті» ухвалив Кабінет міністрів 13 вересня.

На початку серпня стало відомо, що АРМА забирає в групи «Нафтогаз» управління мережею автозаправних станцій. Обставини вказували на мережу автозаправних станцій Glusco, яка змінила назву на U.Go.