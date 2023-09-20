У «Нафтогазі» кажуть, що компанія вийшла з дефолту

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вийшла із дефолту, повідомив голова правління Олексій Чернишов у фейсбуці 20 вересня.

«Ми здійснили необхідні платежі за єврооблігаціями 2022/26 відповідно до умов реструктуризації. Таким чином, сьогодні «Нафтогаз» вийшов з дефолту», – заявив Чернишов.

За його словами, «філософія групи «Нафтогаз» – бути надійними на всіх операційних рівнях».

«Ми й надалі будемо підтверджувати свою надійність партнерам», – наголосив Чернишов.

26 липня 2022 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 26 липня повідомила про дефолт за виплатами єврооблігацій. Як стверджують у компанії, це сталося після того, як уряд не погодив виплати.

Компанія тоді вказувала на те, що невиконання зобов’язань за єврооблігаціями практично позбавило її доступу до міжнародного ринку капіталу, а уряд «фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023».