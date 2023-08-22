Закачування газу в сховища відбувається з «випередженням графіка» – Галущенко

Закачування газу в українські газосховища відбувається «з випередженням графіка», до підземних сховищ газу (ПСГ) вже закачано понад 13 мільярдів кубів «блакитного палива», розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

Як повідомляє пресслужба відомства, міністр каже, що з наближенням зими навантаження на газовидобувні та газорозподільні підприємства зростатиме, адже через «ускладнення логістичних маршрутів буде збільшено використання газу для виробництва електроенергії».

За його словами, вже відбулась сертифікація українських ПСГ за європейськими нормами, що «створило можливості для зберігання в Україні газу іноземних компаній».

«Європейські компанії вже почали активно закачувати блакитне паливо в українські ПСГ, де зберігається вже близько 600 мільйонів кубів іноземного газу. А це важливий внесок у забезпечення енергетичної безпеки України та всього європейського континенту», – наголосив міністр.

У березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення, голова правління «Нафтогазу України» Юрій Вітренко заявив, що транзит російського газу в Європу через Україну триває в звичайному режимі, попри війну, і Москва все ще оплачує послуги «твердою валютою».

Водночас «Нафтогаз» повідомляв, що Україна більше не відповідає за безпеку транзиту газу з Росії до Європи через окуповані території

Нафтогазові доходи Росії у січні й лютому 2023 року знизилися майже наполовину порівняно з тим самим періодом минулого року, повідомило Міністерство фінансів Росії. Причиною такого зниження є зниження цін на нафту марки Urals і різке скорочення експорту природного газу. Загалом доходи бюджету Росії на початку цього року – на 25 відсотків менші, ніж торік.

Скорочення експорту газу зумовлене як економічними санкціями, запровадженими проти Росії країнами Євросоюзу, так і відмовою самої Росії постачати енергоносії «недружнім» країнам і зупинкою газопроводу «Північний потік».