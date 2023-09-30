У проєкті держбюджету в 7 разів збільшені видатки на оборонне виробництво – Шмигаль

У проєкті держбюджету на 2024 рік передбачено збільшення видатків на виробництво зброї у сім разів, розповів глава уряду Денис Шмигаль під час виступу на Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Шмигаль сказав, що в Україні «систематично спрощуються бюрократичні процедури для виробництва різноманітних видів техніки та озброєння». Ключовим партнером є приватний сектор.

За його словами, в уряді «готові допомагати усім, хто виробляє якісну зброю для української армії».

«У проєкті державного бюджету України на 2024-й рік ми збільшили видатки на підготовку виробництва продукції оборонного призначення у сім разів – до 55,8 млрд грн», – наголосив Шмигаль.

Прем’єр висловив розуміння, що українська оборонна промисловість «залишається однією з основних цілей для російських ракетних ударів».

«Від таких атак постраждало 37 підприємств. Зараз опрацьовуємо додаткові пропозиції щодо їх відновлення», – сказав Шмигаль.

Також глава уряду зауважив, що «російський режим мріяв про демілітаризацію України».

«Натомість, Україна щомісяця лише нарощує виробництво озброєння та військової техніки. Можна сказати: хто посіяв вітер, той пожне бурю», – наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що короткострокова і стратегічна мета України – «посилити співробітництво між українськими та іноземними виробниками, а також залучити іноземні компанії до виробництва зброї в Україні».

«Усі розуміють ризики, але ті, хто мислить стратегічно, також розуміє, що Україна стане новим центром виробництва військової продукції у Європі», – наголосив Шмигаль.

За його словами, нині Україна вже співпрацює з партнерами щодо відновлення західної військової техніки та опрацьовується питання щодо створення в Україні замкнутого циклу виробництва озброєння, військової техніки і боєприпасів та їх елементів.

У Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві взяли участь представники 252 оборонних компаній з понад 30 країн світу.

Форум раніше анонсували президент України Володимир Зеленський та Міністерство закордонних справ.