У МВС кажуть, що до Альянсу оборонних індустрій вже долучилося 38 компаній

Під час Першого міжнародного форуму оборонних індустрій (DFNC1) до Альянсу оборонних індустрій долучилося 38 компаній із 19 країн, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

«Важливою подією форуму стало створення Альянсу оборонних індустрій, долучитися до якого може кожен виробник озброєння та військової техніки з різних країн світу. На момент закриття форуму до Альянсу оборонних індустрій долучилося 38 компаній з 19 країн», – зазначається у повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві поінформували, що участь у форумі взяли виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Долучилися й українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу – як розгалужені групи компаній, так і defence-tech стартапи. В Україні подія такого масштабу відбулася вперше.

«Ключове гасло DFNC1 – будуємо арсенал вільного світу разом, адже свобода потребує сили, –щоб захиститися від тиранії», – зауважили в МЗС.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про створення Альянсу оборонних індустрій, який «працюватиме для захисту міжнародного права, націй світу від будь–якої агресії».

У Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві взяли участь представники 252 оборонних компаній з понад 30 країн світу.

Форум раніше анонсували президент України Володимир Зеленський та Міністерство закордонних справ.