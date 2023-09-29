Влада Німеччини дозволила Rheinmetall займатися обслуговуванням і виробництвом військової техніки в Україні

Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дозволило збройовому концерну Rheinmetall створити спільне підприємство з АТ «Українська оборонна промисловість» (колишній «Укроборонпром»), яке займатиметься обслуговуванням і випуском військової техніки на території України. Про це повідомила пресслужба німецького концерну 28 вересня.

Спільне підприємство, як зазначили у Rheinmetall, базуватиметься у Києві. Спочатку співпраця буде зосереджена на технічному обслуговуванні й ремонті військової техніки, яку Україна отримала від Німеччини й інших партнерів.

«У перспективі співпраця між Rheinmetall і «Українською оборонною промисловістю» може також передбачати спільну розробку військових систем командами українських та німецьких фахівців, зокрема, для подальшого експорту в Україну», – повідомили в німецькому концерні.

У Rheinmetall додали, що вже подали заявку на отримання дозволу від інших відповідних агенцій, і очікується, що він надійде найближчим часом.

Rheinmetall – один із найбільших виробників військової техніки та озброєння в Німеччині та Європі. Зокрема він виробляє танкові башти, які стоять на Leopard 2, переданих Україні.

Наприкінці липня центр із ремонту та обслуговування танків, переданих союзниками Україні, відкрився на півдні Польщі.

У липні цього року гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив в інтерв’ю CNN, що протягом найближчих трьох місяців концерн відкриє в Україні завод із виробництва бронетехніки. Окрім виробництва та ремонту танків, нове підприємство, за словами Паппергера, займеться випуском німецьких бронетранспортерів Fuchs. На базі цього підприємства німецькі фахівці також навчатимуть українців обслуговування виробленої на потужностях заводу техніки.