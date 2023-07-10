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Rheinmetall відкриє завод бронетехніки в Україні протягом наступних кількох місяців – гендиректор

Готові башти танків біля заводу Rheinmetall. Фото ілюстративне

Німецька компанія Rheinmetall відкриє завод бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів, відкидаючи занепокоєння інших західних оборонних компаній щодо розширення присутності в країні, поки вона перебуває у стані війни. Про це в інтерв’ю CNN повідомив генеральний директор Армін Паппергер.

За його словами, найбільший німецький виробник зброї також навчатиме українців обслуговувати танки та іншу броньовану техніку, виготовлену на заводі, який буде розташований у західній частині країни.

«[Українці] повинні допомагати собі самі – якщо їм завжди доведеться чекати [на] європейців чи американців, щоб їм допомагали протягом наступних 10 чи 20 років… це неможливо», – сказав він.

На початку цього року компанія повідомила про намір відкрити в Україні завод, здатний виробляти близько 400 танків на рік.

Український концерн «Укроборонпром» раніше повідомляв, що спільно з Rheinmetall планують запустити спільне підприємство у липні поточного року. Згідно з угодою, основою та першим кроком для співпраці є технічне обслуговування й ремонт броньованої техніки, переданої Україні. Надалі партнери мають намір спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні.

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