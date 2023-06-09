Rheinmetall зсередини: як всесвітньо відомий німецький концерн виробляє озброєння для України

Німецький концерн з виробництва озброєння Rheinmetall був створений у 1889 році. За час свого існування він виготовляв зброю і важку техніку, яка брала участь у Першій та Другій світових війнах. СРСР на початку 30-х років XX купував зброю і технології Rheinmetall за гроші, виручені від продажу українського зерна. Співпраця була перервана після нападу гітлерівської Німеччини на СРСР.

Після завершення Другої світової війни Rheinmetall відновив виробництво у 1951 році у радянській зоні контролю. Після розпаду СРСР і об'єднання Німеччини концерн почав нарощувати виробництво сучасного озброєння. Наразі його швидкострільні гармати «Маузер» використовуються на літаках F-16, F22 і F-35.

Разом із Krauss-Maffei Wegmann концерн Rheinmetall виробляє танки Leopard, про надання яких Україна довгий час просила західних союзників.

Rheinmetall швидко нарощує виробництво і планує влітку, як повідомляють, відкриватися в Україні, щоб виробляти танки, ППО, зенітні системи і боєприпаси.

У Росії вже відреагували, заявивши, що «знищать» це виробництво в Україні ракетами «Калібр».

Агенція AFP зробила фоторепортаж із виробничих цехів компанії Rheinmetall, де виробляють озброєння для України.