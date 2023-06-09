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Rheinmetall зсередини: як всесвітньо відомий німецький концерн виробляє озброєння для України

Rheinmetall планує відкрити виробництво в Україні. В Росії відреагували погрозами

Німецький концерн з виробництва озброєння Rheinmetall був створений у 1889 році. За час свого існування він виготовляв зброю і важку техніку, яка брала участь у Першій та Другій світових війнах. СРСР на початку 30-х років XX купував зброю і технології Rheinmetall за гроші, виручені від продажу українського зерна. Співпраця була перервана після нападу гітлерівської Німеччини на СРСР.

Після завершення Другої світової війни Rheinmetall відновив виробництво у 1951 році у радянській зоні контролю. Після розпаду СРСР і об'єднання Німеччини концерн почав нарощувати виробництво сучасного озброєння. Наразі його швидкострільні гармати «Маузер» використовуються на літаках F-16, F22 і F-35.

Разом із Krauss-Maffei Wegmann концерн Rheinmetall виробляє танки Leopard, про надання яких Україна довгий час просила західних союзників.

Rheinmetall швидко нарощує виробництво і планує влітку, як повідомляють, відкриватися в Україні, щоб виробляти танки, ППО, зенітні системи і боєприпаси.

У Росії вже відреагували, заявивши, що «знищать» це виробництво в Україні ракетами «Калібр».

Агенція AFP зробила фоторепортаж із виробничих цехів компанії Rheinmetall, де виробляють озброєння для України.

Виробничий цех Rheinmetall на північі Німеччини. 6 червня 2023 року
1 Виробничий цех Rheinmetall на північі Німеччини. 6 червня 2023 року
Майстер Rheinmetall працює над артилерійськими снарядами, призначеними для України. Із квітня 2022 року, коли Німеччина погодилася постачати Україні важке озброєння для протидії російській агресії, виробництво танкових снарядів Rheinmetall різко зросло з 60 тисяч до 240 тисяч на рік
2 Майстер Rheinmetall працює над артилерійськими снарядами, призначеними для України.

Із квітня 2022 року, коли Німеччина погодилася постачати Україні важке озброєння для протидії російській агресії, виробництво танкових снарядів Rheinmetall різко зросло з 60 тисяч до 240 тисяч на рік
Готові башти танків біля заводу Rheinmetall. Після російського вторгнення німецька компанія із виробництва зброї додала близько 2000 робочих місць і була включена до індексу акцій Франкфурта DAX
3 Готові башти танків біля заводу Rheinmetall.

Після російського вторгнення німецька компанія із виробництва зброї додала близько 2000 робочих місць і була включена до індексу акцій Франкфурта DAX
Техніки працюють над гарматою 120-мм для танків &laquo;Леопард&raquo;, які будуть передані ЗСУ. У травні 2023 року повідомили, що німецька Rheinmetall об&rsquo;єднається з українською державною збройною компанією &laquo;Укроборонпром&raquo; для &laquo;спільного виробництва продукції Rheinmetall в Україні&raquo;
4 Техніки працюють над гарматою 120-мм для танків «Леопард», які будуть передані ЗСУ.

У травні 2023 року повідомили, що німецька Rheinmetall об’єднається з українською державною збройною компанією «Укроборонпром» для «спільного виробництва продукції Rheinmetall в Україні»
Танк Leopard випробовується після технічного обслуговування на підприємстві Rheinmetall в Унтерлюсі. Заява про можливе відкриття заводу&nbsp;Rheinmetall в Україні викликала бурхливу реакцію Кремля. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв пообіцяв, що Росія вразить запланований об&rsquo;єкт &laquo;феєрверками з &laquo;Калібру&raquo; та інших російських піротехнічних засобів&raquo; &nbsp;
5 Танк Leopard випробовується після технічного обслуговування на підприємстві Rheinmetall в Унтерлюсі.

Заява про можливе відкриття заводу Rheinmetall в Україні викликала бурхливу реакцію Кремля. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв пообіцяв, що Росія вразить запланований об’єкт «феєрверками з «Калібру» та інших російських піротехнічних засобів»
 
Всередині бойової броньованої машини За час свого існування він виготовляв зброю і важку техніку, яка брала участь у Першій та Другій світових війнах. СРСР на початку 30-х років XX купував зброю і технології Rheinmetall за гроші, виручені від продажу українського зерна.
6 Всередині бойової броньованої машини

За час свого існування він виготовляв зброю і важку техніку, яка брала участь у Першій та Другій світових війнах. СРСР на початку 30-х років XX купував зброю і технології Rheinmetall за гроші, виручені від продажу українського зерна.
Склад запчастин до танків Агенція&nbsp;AFP повідомляє, що наразі концерн також оновлює давно виготовлені запчастини і техніку, готуючи її до постачання в Україну.
7 Склад запчастин до танків

Агенція AFP повідомляє, що наразі концерн також оновлює давно виготовлені запчастини і техніку, готуючи її до постачання в Україну.
Цех із виробництва військових вантажівок в Унтерлюсі концерну&nbsp;Rheinmetall. &nbsp;
8 Цех із виробництва військових вантажівок в Унтерлюсі концерну Rheinmetall.


 
Кожен снаряд перевіряється і доводиться до кондиції окремо. Робота над снарядом великого калібру &nbsp;
9 Кожен снаряд перевіряється і доводиться до кондиції окремо.
Робота над снарядом великого калібру

 
Бронебійний підкаліберний снаряд нового виробництва. Європейський Союз пообіцяв виділити 2 мільярди євро (2,1 мільярда доларів) на постачання артилерії для України. Зокрема для надання 1 мільйона артилерійських снарядів протягом наступного року
10 Бронебійний підкаліберний снаряд нового виробництва.

Європейський Союз пообіцяв виділити 2 мільярди євро (2,1 мільярда доларів) на постачання артилерії для України. Зокрема для надання 1 мільйона артилерійських снарядів протягом наступного року

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