«Укроборонпром» та німецький Rheinmetall планують у липні запустити спільне підприємство

«Укроборонпром» і німецька компанія Rheinmetall планують запустити спільне підприємство у липні поточного року, повідомила пресслужба українського держконцерну.

Повідомляється, що сторони уклали угоду про стратегічне партнерство.

Згідно з угодою, основою та першим кроком для співпраці є технічне обслуговування й ремонт броньованої техніки, переданої Україні. Надалі партнери мають намір спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні, а також спільно розробляти перспективні зразки озброєння й військової техніки на базі новоствореного спільного підприємства за участі українських й німецьких фахівців, повідомили в «Укроборонпромі».

«Для мене велика честь створити спільне підприємство між одним із провідних світових виробників оборонної промисловості Rheinmetall і Укроборонпромом, який збільшив виготовлення озброєння та військової техніки попри численні російські ракетні обстріли. Працюючи на перемогу 24/7, «Укроборонпром» може зробити ще більше. Ми вдячні Rheinmetall за готовність допомогти нам перемогти Росію», – зазначив гендиректор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв.

Німецька компанія Rheinmetall є одним із світових лідерів оборонної галузі.

Раніше газета Sueddeutsche Zeitung повідомляла, що Rheinmetall виготовить 300 тисяч боєприпасів на своєму заводі в Нижній Саксонії та розпочне поставки в Україну в липні. Також компанія Rheinmetall на замовлення уряду Німеччини постачає Україні автоматизовані системи розвідки SurveilSPIRE. Наприкінці квітня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль був на оборонному підприємстві Rheinmetall в Італії, де казав про зацікавленість системами ППО Skynex. Rheinmetall, серед іншого, виготовляє і системи протиповітряної оборони.