У Німеччині повідомили про постачання Україні автоматизованих систем розвідки

Компанія Rheinmetall на замовлення уряду Німеччини постачає Україні автоматизовані системи розвідки SurveilSPIRE.

Як повідомляє пресслужба компанії, вони переважно використовуються для моніторингу великих ділянок місцевості з малою кількістю персоналу.

Rheinmetall співпрацює в цьому проекті з естонською компанією DefSecIntel.

SurveilSPIRE складається з мобільних веж спостереження з обладнанням для відеоспостереження вдень і вночі, мінідронів з автопілотом і системи управління. У комплект поставки також входять транспортні засоби.

Доставка систем вже почалася, проте у компанії не уточнюють кількість SurveilSPIRE і чи вони надані вже Україні.

За даними Rheinmetall, ці системи можна завантажити на трейлери та швидко доставити до місця їхньої роботи, для складання потрібно три людини, робота повністю автоматизована.

Система включає бездротові канали зв’язку – 4G і Starlink – для передачі відео на мобільний командний пункт, також має сонячні панелі, які забезпечують тривалу роботу без кабелів живлення або джерела палива. SurveilSPIRE використовує автопілотовані розвідувальні безпілотники, які здійснюють патрулювання та польоти для виконання певних завдань, що дозволяє перевіряти виявлені загрози та дозволяє оператору ініціювати необхідні контрзаходи, додають в компанії.

На сайті уряду Німеччини вказано, що Берлін планує/здійснює доставку 5 мобільних комплексів розвідки.