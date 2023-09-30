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Р-360, STORM SHADOW/SCALP, AMRAAM, TAURUS – точне ураження цілей

Р-360, STORM SHADOW/SCALP, AMRAAM, TAURUS – точне ураження цілей
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Р-360, STORM SHADOW/SCALP, AMRAAM, TAURUS – точне ураження цілей

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Storm Shadow/SCALP, AMRAAM, Taurus, Sea Sparrow та ATACMS – це ракетне озброєння, яке Україна вже отримала від союзників або ж переговори про його передачу тривають. Також Київ модернізував протикорабельний комплекс «Нептун» та його ракету Р-360.

Очевидно, українська розробка дістає цілей в окупованому Криму. З його допомогою ЗСУ вже знищили на півострові кілька найновіших у російській армії систем ППО С-400 «Тріумф». Можливо також «Нептун» був задіяний і в атаці на штаб ЧФ РФ у Севастополі.

Крим.Реалії поспілкувалися з провідними військовими експертами та фахівцями в авіатехніці. З'ясували для чого потрібний комплекс малого радіусу дії Sea Sparrow і як в операції зі звільнення Криму будуть задіяні ракети AMRAAM. У чому переваги німецької ракети Taurus та чому деякі експерти вважають її ідеальною зброєю для деокупації Криму? Чим британський Storm Shadow відрізняється від французького SCALP і як це озброєння б'є логістикою армії РФ на півострові. Навіщо ЗСУ потрібен американський ATACMS? І чому Керченський міст ключова мета для ЗСУ в операції зі звільнення Криму та можливо у всій війні?

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