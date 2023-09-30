Р-360, STORM SHADOW/SCALP, AMRAAM, TAURUS – точне ураження цілей

Очевидно, українська розробка дістає цілей в окупованому Криму. З його допомогою ЗСУ вже знищили на півострові кілька найновіших у російській армії систем ППО С-400 «Тріумф». Можливо також «Нептун» був задіяний і в атаці на штаб ЧФ РФ у Севастополі.

Крим.Реалії поспілкувалися з провідними військовими експертами та фахівцями в авіатехніці. З'ясували для чого потрібний комплекс малого радіусу дії Sea Sparrow і як в операції зі звільнення Криму будуть задіяні ракети AMRAAM. У чому переваги німецької ракети Taurus та чому деякі експерти вважають її ідеальною зброєю для деокупації Криму? Чим британський Storm Shadow відрізняється від французького SCALP і як це озброєння б'є логістикою армії РФ на півострові. Навіщо ЗСУ потрібен американський ATACMS? І чому Керченський міст ключова мета для ЗСУ в операції зі звільнення Криму та можливо у всій війні?