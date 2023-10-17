ATACMS себе показали – Зеленський подякував США за ракети

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 17 жовтня висловив «особливу вдячність» Сполученим Штатам.

«Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – «атакамси» себе показали», – сказав глава української держави.

Українські військові 17 жовтня вперше використали надані США ракети великої дальності ATACMS, щоб уразити російські аеродроми і склади боєприпасів на окупованій території України, пише The Washington Post із посиланням на неназваного високопоставленого українського військового чиновника.

За його словами, військові випустили 18 ракет по цілях в окупованих Бердянську та Луганську.

Повідомлення аналогічного змісту оприлюднили 17 жовтня The Wall Street Journal, Politico та інші західні видання та інформаційні агенції.

Українські Сили спеціальних операцій удень 17 жовтня підтвердили проведення нічної операції в Бердянську та Луганську, яка призвела до «значних втрат» російської сторони.

За їхніми даними, окупанти втратили девʼять вертольотів, спецтехніку для їхнього обслуговування, пускову установку ППО, склад боєприпасів, а злітно-посадкові смуги аеродромів були пошкоджені.